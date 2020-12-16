هذا ما جاء في لقاء باشاغا بالسفير الأمريكي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 December, 2020

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا صباح اليوم الأربعاء في مصراتة بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، لبحث التطورات في ليبيا والملفات المشتركة.

وقالت وزارة الداخلية في الوفاق إن اللقاء “تركز على مناقشة آفاق التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المجال الأمني, وكذلك استعراض الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة، ومناقشة مخرجات حوار 5+5 الذي عُقد بمدينة غدامس خلال المدة الماضية، والتأكيد على أن المسارات السياسية هي الطريق لدعم الإستقرار في ليبيا وتجنب التصعيد العسكري, بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام التي تخدم البلدين”.