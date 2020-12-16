شركة الكهرباء تطلق حملة جباية للديون المتراكمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، انطلاق حملة جباية وسداد الديون المتراكمة.

ودعت الشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» المواطنين إلى سرعة التوجه إلى مكاتب الجباية لسداد ما عليهم من ديون وتسوية أوضاعهم التعاقدية.

– شركة الكهرباء تتيح جدولة مديونية الاستهلاك بفائدة 5%

ويمكن للمواطن جدولة ديونه بالاشتراك في نظام الأقساط المصرفية، حسب بيان عن الشركة صدر أمس الثلاثاء، وأشار إلى أن نظام جدولة الديون متاح للمواطنين بحيث لا يتجاوز قيمة القسط معدل الاستهلاك الشهري إضافة إلى 5% من قيمة الدين.

وشددت الشركة على أن انتظام المواطن في سداد فواتير استهلاك التيار الكهربائي «يتيح تطوير خدماتها وتنفيذها في الوقت المحدد».

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