أردوغان والحنين إلى الإمبراطورية العثمانية

في كتابه الجديد بعنوان “الحنين إلى الإمبراطورية: السياسة العثمانية الجديدة” الذي نشرته مطبعة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة في أغسطس، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة يوتا بالولايات المتحدة “إم هاكان يافوز” إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يمثل النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد يسعى إلى “تعزيز الدولة أكثر من المجتمع” ويعتقد أن “تعزيز الظروف الاقتصادية والاجتماعية سيكون ضروريًا لتمكين الدولة”.

أردوغان والعثمانيون

ويقول يافوز في حوار أجرته معه جريدة “الأهرام ويكلي” المصرية، إن هذا مرتبط “بهوية عاطفية وحنين إلى الماضي” نشأت في تركيا والتي يصفها بـ”العثمانية الجديدة”، هذا مُكرّس لـ”تجذير المفاهيم الحالية للهوية الوطنية التركية في تراثهم الإسلامي العثماني” وإحداث “مشاركة ثقافية واقتصادية أعمق ومتجددة مع المناطق والمجتمعات التي حكمتها الدولة العثمانية فيما مضى والرغبة المصاحبة في تجديد قيادة المسلمين، لدرء الغزوات الغربية والروسية والإمبريالية المدمرة المستمرة في المنطقة.

ويوضح يافوز أن العثمانية الجديدة تتضمن ارتباطًا بين الهوية والكرامة الوطنية، مضيفًا أن تركيا المعاصرة “تشعر بأنها في وطنها فقط في ماضيها العثماني الإمبراطوري” وربط ذلك بالعديد من العوامل الحالية والتاريخية. وتشمل هذه فشل تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتنوع الديني والوطني للإمبراطورية العثمانية السابقة الذي لم يظهر في المجتمع التركي الحالي.

وكشف يافوز بشكل خاص العديد من الإجراءات الدبلوماسية والعسكرية لتركيا في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

قبول الأتراك لحزب العدالة والتنمية

وعن مدى قبول المجتمع التركي برؤيته حزب العدالة والتنمية بعد فوزه في جميع السباقات الانتخابية تقريبًا، قال يافوز إنه على الرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينحدر من خلفية اجتماعية واقتصادية مهمشة، فقد قام في البداية بحملته من أجل تمكين المجتمع. ولكن عندما وصل إلى السلطة، ركز بدلاً من ذلك على تعزيز قوة الدولة ضد المجتمع. وهذا يدل على أنه عندما يكون الإسلاميون في المعارضة السياسية، فإنهم يعتمدون على خطابات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني. لكن عندما يكونون في السلطة، فإنهم ينتقلون إلى الطرف المقابل من خلال السعي إلى تقوية الدولة وإضعاف الحياة المدنية وتقويض سيادة القانون.

وأضاف يافوز أن “حزب العدالة والتنمية جاء إلى السلطة كتحالف من مختلف القطاعات والأصوات. كان أردوغان هو الزعيم، ولكن كان هناك أيضًا شخصيات قيادية أخرى في الحزب مثل عبد الله جول وعبد اللطيف سينير وأحمد داوود أوغلو. علاوة على ذلك، دعمت حركة غولن (الدعوة الإسلامية) والجماعات الإسلامية الصوفية الجديدة أردوغان. عزز حزب العدالة والتنمية الاقتصاد وحسن نوعية الحياة الديمقراطية في تركيا حتى عام 2013. بعد السيطرة على الجيش والمحاكم الدستورية، دفع أردوغان حلفاءه المقربين للسيطرة الكاملة على الحزب. كان هدفه الرئيسي إثراء نفسه وعائلته. ومنذ عام 2013، كانت تركيا في خضم أزمات اجتماعية وثقافية وسياسية كبرى، بما في ذلك القيود الشديدة على ما كان سابقًا صحافة حرة، وتجاهل سيادة القانون، واضطهاد مكثف لأصوات المعارضة السياسية. إن أردوغان مستبد يقوض الصورة الجيوسياسية للبلاد”.

تركيا والاتحاد الأوروبي

وبشأن مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أكد يافوز أن “تركيا لها هويات متعددة. إنها أولاً وقبل كل شيء دولة تقع في جنوب شرق أوروبا، وبشكل أكثر تحديدًا دولة بلقانية وشرق أوسطية ومسلمة وقوقازية. يتألف شعب تركيا من العديد من الجنسيات، والغراء الذي يحافظ على تنوع السكان معًا يشمل الإسلام وذكريات الماضي العثماني. يدرك سكان تركيا تمامًا هذه الهويات المتعددة، لكنهم يرون أيضًا مستقبلهم في أوروبا، وليس في الشرق الأوسط. حتى اليوم، تشير استطلاعات الرأي العام إلى أن الغالبية تعتبر نفسها مسلمة وعلمانية وأوروبية”.

وقال إن “صورة الشرق الأوسط العربي كانت سلبية بشكل واضح في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بالقيادة السياسية للعالم العربي. وفي حالة تركيا، لا يرى الجمهور نفسه على أنه مسلم حصريًا بالنسبة لهوياته الأوروبية. بالتأكيد هناك أيضًا هويات أوروبية متنافسة ومتضاربة.”

ورأى أن “حزب العدالة والتنمية كان صادقًا عندما أقر أردوغان وحزب العدالة والتنمية سلسلة من الإصلاحات كشرط مسبق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. هناك إصدارات مختلفة من أردوغان لكل مناسبة. إنه إسلامي في جوهره ، لكنه بالتأكيد مدفوع بالانتهازية. اليوم نتحدث عن النسخة التركية القومية لأردوغان في القوقاز وآسيا الوسطى. في أوروبا يتظاهر بأنه أوروبي. في الشرق الأوسط يؤكد هويته الإسلامية. وبالتالي فإن أردوغان شخصية معقدة ومتطورة. نظرًا لأن الجمهور المحافظ والقادة الرئيسيين لحزب العدالة والتنمية رغبوا في عملية الاتحاد الأوروبي كطريقة لتحديث الديمقراطية وتعميقها في تركيا ، فقد أراد أردوغان أيضًا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، وبسبب تعليمه الإسلامي ونشاطه السياسي السابق داخل حركة النظرة القومية الإسلامية ، ظل دائمًا متشككًا في الاتحاد الأوروبي ، وتظاهر بأنه يفضل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي”.

التدخل في ليبيا وسوريا والعراق

وعن أهداف إرسال أردوغان قوات تركية إلى ليبيا وسوريا والعراق وناغورنو كاراباخ وقطر، ذكر أستاذ العلوم السياسية “إم هاكان يافوز”، أن الإمبراطورية العثمانية كان لها نظام مختلف ومجموعة من القيم. لم تتوسع الإمبراطورية العثمانية دائمًا بالقوة لأن هذا لا يفسر وجودها على مدى قرون في البلقان والشرق الأوسط. وكانت إمبراطورية من بناء التحالف والتفاوض، ودائمًا ما وفرت مساحة للثقافات المحلية. استمرت خمسة قرون، ولكن لم يكن كل قرن هو نفسه.

ومع ذلك، فإن هذا الإرث الإمبراطوري مهم جدًا لأردوغان والأتراك العاديين. هناك شيء يسمى الإسلام التركي، وهو ما يعني نوعًا من الإسلام تمت تصفيته من خلال مؤسسات وثقافات الإمبراطورية العثمانية. ببساطة، كان نظامًا سياسيًا إمبراطوريًا، ولكنه كان أيضًا مستنيرًا وليبراليًا ومتمحورا حول الدولة وغير تقليدي، كل ذلك في نفس الوقت، وفق يافوز.

ويقول أستاذ العلوم السياسية “إن العصر الذهبي للإسلاميين الأتراك ليس بالضرورة الفترة المبكرة للإسلام (أي فترة الخلفاء الأربعة الأوائل الذين امتدوا من 632 إلى 664 م)، بل الفترة الكلاسيكية للإمبراطورية العثمانية. تشكل الهوية التركية والإسلام والإرث العثماني طبقات متداخلة وشاملة للهوية الشاملة. إن سياسة أردوغان الداخلية والخارجية مستوحاة من هذا الإرث العثماني مثل الحنين إلى الإمبراطورية العثمانية. التدخل العسكري التركي في العراق، على سبيل المثال، ليس جديدا. نفس الشيء يمكن أن يقال عن سوريا. رفضت كل حكومة تركية تقريبًا أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الكردي في العراق وسوريا، ودافعت تركيا بدورها عن وحدة أراضي الدولتين العربيتين”.

ماذا يريد أردوغان من ليبيا؟

وأشار إلى أن تركيا لديها قاعدة عسكرية في قطر لأن حكومة قطر دعت تركيا إليها. وفيما يتعلق بناغورنو كاراباخ وليبيا، فإن منطقتي الصراع هاتان جديدتان، وإن انخراط أردوغان في ليبيا مستوحى من الاستثمارات الاقتصادية في ليبيا وكذلك تقاربه بجماعة الإخوان المسلمين، ومن الواضح أن تدخل أردوغان غيّر شكل القوى في ذلك البلد.

وأكد أن الكثيرين في المجتمع التركي يعتقدون أنه “لا ينبغي السماح لدول أخرى بانتهاك سيادتهم أو تهديدها، وهو ما يتزامن مع تنامي المشاعر الإسلامية والقومية التركية في البلاد”. وفيما يتعلق بناغورنو كاراباخ، “احتلت أرمينيا أراضي أذربيجان لمدة 26 عامًا. لقد كان صراعا مجمدا. قلة في المجتمع الدولي بدا أنها تهتم بمليون لاجئ أذربيجاني أو قتل 30 ألف أذربيجاني من المسلمين. يدعم الجمهور في تركيا ، بغض النظر عن انتماءاتهم الأيديولوجية ، المشاركة العسكرية الكاملة لتركيا في أذربيجان لمساعدة أقاربهم. لن أقصر هذا على أردوغان. أنا لا أؤيد أردوغان ، لأنني كنت دائمًا منتقدًا لسياساته الديكتاتورية”.

إمكانيات تركيا محدودة

وبشأن تأثير استراتيجية أردوغان العسكرية المستمرة على تركيا، رأى يافوز أن أنقرة “ليس لديها موارد كافية أو الرغبة في أن تصبح قوة إمبريالية، اقتصاد تركيا ورأس المال البشري محدودان. لا توجد رغبة في إحياء الإمبراطورية العثمانية. أردوغان إسلامي لكنه واقعي كذلك. إنه يعرف ما يمكن وما لا يمكنه فعله. إن أردوغان شخص معقد يمكنه، في نفس الوقت، الدفاع عن حقوق المسلمين في دول مثل ميانمار وشبه جزيرة القرم، مع إنكار الحقوق الثقافية الأساسية للأكراد ولغتهم. أردوغان، بصفته زعيماً حكيماً وعملياً وعديم الرحمة، لن ينخرط في أي صراع عسكري ما لم يكن واثقاً من الفوز فيه”.

وفي نهاية الحوار، دعا أستاذ العلوم السياسية “إم هاكان يافوز”، أردوغان إلى إغلاق كامل الشبكة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا كخطوة لبناء الثقة، وإقامة علاقات أوثق مع مصر لأنها أهم دولة عربية ومن ثم العمل على العلاقات مع السعودية، وأن تعمل تركيا مع مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة والمساعدة في تسهيل حل الدولتين مع إسرائيل وفلسطين. وأكد انه بدون مصر لن يكون هناك استقرار في ليبيا أو سوريا أو لبنان أو فلسطين.

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