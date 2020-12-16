مصادر: دبلوماسي من زيمبابوي سيتولي منصب المنسق الجديد للبعثة الأممية في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، الأربعاء، بأن الدبلوماسي الزيمبابوي” ريزيدون زيننجا” سيكون منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعد موافقة مجلس الأمن الدولي يوم أمس على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين وزير الخارجية البلغاري السابق “نيكولاي ملادينوف” مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وتابعت المصادر أن وظيفة المنسق سيكون مسؤول عن العمليات اليومية للبعثة ونحو 200 موظف، مبينة أن مقر إقامة” زيننجا” سيكون في طرابلس.

من الجدير بالذكر أن “زيننجا” ترك منصب نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في الصومال الذي شغله منذ عام 2014 ويتمتع بخلفية واسعة في العمليات السياسية والوساطة ولديه قدرات في إدارة عمليات حفظ السلام وخبرة كبيرة في العمل في حالات الصراع وما بعد الصراع.

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