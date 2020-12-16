ويليامز: العملية السياسية مستمرة ولا تراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اجتماعا أمس مع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي، لإطلاع أعضاء الملتقى على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية، حيث أكدت وليامز أن البعثة تعمل جاهدة لإنجاح العملية السياسية وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

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