ويليامز: العملية السياسية مستمرة ولا تراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اجتماعا أمس مع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي، لإطلاع أعضاء الملتقى على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية، حيث أكدت وليامز أن البعثة تعمل جاهدة لإنجاح العملية السياسية وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
مصادر: دبلوماسي من زيمبابوي سيتولي منصب المنسق الجديد للبعثة الأممية في ليبيا
تم النشر منذُ 41 ثانية
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أردوغان والحنين إلى الإمبراطورية العثمانية
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
شركة الكهرباء تطلق حملة جباية للديون المتراكمة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
هذا ما جاء في لقاء باشاغا بالسفير الأمريكي
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك