‎”امغيب”: خدمة المبعوث الأممي الجديد كموفد سابق للاتحاد الأوروبي في العراق وأفغانستان غير مريحة

تسائل سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، عن نيكولاي ملادينوف المبعوث الجديد البعثة الأممية للدعم في ليبيا قائلا من هو؟.

وفى تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك أوضح امغيب عدم ارتياحه عن قصة خدمته في البنك الدولى قائلا:” من هو نيكولاي ملادينوف المبعوث الجديد البعثة الأممية للدعم في ليبيا ؟؟، متابعا، هو سياسي بلغاري تولى مناصب حكومية ودبلوماسية على مستوى منظمة الأمم المتحدة، عين عام 2015 في منصب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، حاصل على شهادة ماجستير بالآداب في دراسات الحرب من كلية “كينغ كولدج” في لندن ، وماجستير وبكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في صوفيا ، تولى ملادينوف منصب وزير الدفاع في بلغاريا من يوليو 2009 إلى يناير 2010 ، ثم تولى حقيبة وزارة الخارجية في الفترة من فبراير 2010 إلى مارس 2013 ، شغل عضوية البرلمان البلغاري بين عامي 2001 و2005، وعضوية البرلمان الأوروبي بين عامي 2007 و2009.

واستطرد، وكان ضمن الوفد الأوروبي إلى كل من العراق وأفغانستان وإسرائيل ،كما تولى العديد من المناصب في قطاعات أخرى منها البنك الدولي .