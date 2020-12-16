الغويل: لا تنتظروا الإصلاح ممن خربوا البلاد وجعلوها مرتعا للميليشيات

قال عضو معهد السياسات بجامعة جون هوبكنز، حافظ الغويل، إن من وصفهم بالـ “النخبة” جعلوا البلد حظيرة ترتع فيها المرتزقة والميليشيات.

وتساءل الغويل في بيان له موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كيف يمكن أن يُنتظر الإنقاذ والإصلاح ممن يشار إليهم بأنهم” النخبه”، وقد خربوا البلاد وعاثوا فيها الفساد.

وأعرب الغويل عن عدم تفاؤله بشأن الانتخابات المرتقبة، موضحا أنها لا يمكنها أن تنتج شيئا جديدا أفضل من سابقيها، إلا إذا تم تغيير الشعب بأكمله وتغيرت ثقافته تجاه هؤلاء المفسدين.

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