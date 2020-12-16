نقابة أعضاء هيئة التدريس تدين مقتل الدكتور «عبدالله سليمان»

عقدت الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، اجتماعها السنوي العادي لسنة 2020، بحضور نقباء أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات العليم العالي.

وأعربت الأمانة العامة في ختام اجتماعها عن استنكارها وإدانتها بشدة للحدث المؤسف الذي أدى إلى مقتل الدكتور “عبدالله علي سليمان” عضو هيئة التدريس بكلية التقنية الإلكترونية بني وليد، أثناء تأدية عمله داخل الكلية، داعية الجهات المسؤولة بالدولة إلى معاقبة مرتكبي هذا العمل الجبان واعتباره شهيد واجب.

كما أعلنت لجوء الأمانة لرفع قضايا ضد الجهات المسؤولة، نظرا لعدم الوفاء بالتزاماتها فيما يخص زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي.

وطالبت وزارتي التعليم والمالية ضرورة صرف ساعات التدريس الجامعية (العبء التدريسي) لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والتي تم إيقافها بدون وجه حق.