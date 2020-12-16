«كهرباء طرابلس» تعلن عن إطلاق حملات جباية لسداد ديون المواطنين للشركة

‏⁧أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن انطلاق حملة لجمع وسداد الديون المتراكمة على المواطنين المشتركين والمتعاقدين.

وشددت شركة الكهرباء بطرابلس على ضرورة سرعة توجه المواطنين إلى مكاتب الجباية لسداد ما عليهم من ديون وتسوية أوضاعهم التعاقدية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء، في بيان سابق إنه يمكن للمواطنين جدولة ديونهم للشركة، بالاشتراك في نظام الأقساط المصرفية.

وأوضحت الشركة، أن نظام جدولة الديون متاح للمواطنين، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط معدل الاستهلاك الشهري، بالإضافة إلى 5% من قيمة الدين.

وشددت الشركة على أن انتظام المواطن في سداد فواتير استهلاك التيار الكهربائي يتيح للشركة تطوير خدماتها وتنفيذها في الوقت المحدد.

ويعاني المواطنون في مدن الغرب الليبي من الانقطاع المتكرر للكهرباء، بينما تكرر الشركة إعلانها عن سرقة خطوط الإمداد للطاقة، مرجعة سبب أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء إلى التعدي على خطوط الإمداد وسرقتها.