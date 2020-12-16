ويليامز تعقد اجتماعا لبحث الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اجتماعا في جنيف إلى جانب الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل الاقتصادية، مع ممثلي المؤسسات الاقتصادية الليبية، وذلك بهدف وضع إصلاحات اقتصادية حاسمة، واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
«كهرباء طرابلس» تعلن عن إطلاق حملات جباية لسداد ديون المواطنين للشركة
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
نقابة أعضاء هيئة التدريس تدين مقتل الدكتور «عبدالله سليمان»
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
عاجل// شركة الكهرباء تطلق حملة لجباية ديون المواطنين
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
محاضرات توعوية عن «كورونا» لمستخدمي حقلي «الوفاء» و«سيناون»
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك