ويليامز تعقد اجتماعا لبحث الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اجتماعا في جنيف إلى جانب الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل الاقتصادية، مع ممثلي المؤسسات الاقتصادية الليبية، وذلك بهدف وضع إصلاحات اقتصادية حاسمة، واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي.

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