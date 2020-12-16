ليبيا الان

ويليامز تعقد اجتماعا لبحث الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اجتماعا في جنيف إلى جانب الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل الاقتصادية، مع ممثلي المؤسسات الاقتصادية الليبية، وذلك بهدف وضع إصلاحات اقتصادية حاسمة، واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك