العقيبي: “تعديل سعر الصرف” لتغطية ديون المصرف المركزي.. ولن نسكت عليه

رفض رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب بدر علي العقيبي قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف.

ووصف العقيبي في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″، القرار بالمستعجل والفردي وأن خلفيته مصلحة المصرف المركزي فقط لتغطية العجز، دون تقدير عواقب القرار على الاقتصاد الوطني ومستوى دخل المواطن وانخفاض القيمة الفعلية للمرتبات.

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة برلمانية وفنية لوضع حزمة كاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجذرية إضافة إلى السياسة النقدية الجديدة للمصرف، ومنها رفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين واستبدال دعم الوقود بدعم نقدي مباشر لكل عائلة.

وختم العقيبي: “لن نسكت وأدعو الشعب وممثليه الزملاء إلى التحرك، فاليوم قرار تغيير سعر الصرف وليس فرض رسوم حكومية كما حدث سابقا”.

وقرر مجلس إدارة المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من 3 يناير 2021.