«مكافحة الأمراض» ينظم ورشة عمل عن استخدام تطبيق «التبليغ المستحدث» لنظام الإنذار المبكر

اختتمت، اليوم الأربعاء، ورشة عمل نظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتدريب الراصدين على استخدام تطبيق «التبليغ» المستحدث لنظام الإنذار المبكر والاستجابة بالمنطقة الغربية ومناطق الجبل الغربي.

واستهدفت الورشة راصدي البلديات والمستشفيات في زوارة وغدامس والجميل ورقدالين والعجيلات وصبراتة والزاوية وطرابلس، ومزدة، ويفرن والأصابعة وقصر بن غشير ونالوت وغريان، والعزيزية، وجنزور، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

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واستمرت الورشة على مدى يومين بمشاركة 26 متدربا. يشار إلى أن المنظومة المستحدثة هي منظومة إلكترونية يستخدمها الراصدون لإرسال البلاغات الفورية والتقارير التجميعية عن حالات الأمراض المعدية القادرة على إحداث أوبئة، ومن ضمنها «كورونا المستجد».



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