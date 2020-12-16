دي مايو: نواصل العمل للإفراج عن الصيادين المحتجزين في ليبيا

أكد وزير الخارجية الايطالي، لويغي دي مايو، اليوم الاربعاء، على مواصلة الجهود من أجل الإفراج عن الصيادين المحتجزين منذ مطلع سبتمبر الماضي في سجن بمدينة بنغازي بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وقال دي مايو في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الحكومة الإيطالية تبذل قصارى جهدها وستواصل العمل من أجل الإفراج عن الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا.

وأكد دي مايو أن هناك مساع كبيرة للوساطة تجري بصمت يتناسب مع الإجراءات والمبادرات الدبلوماسية للإفراج عن الصيادين.

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