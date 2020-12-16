دعوات للتظاهر في كافة المدن الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 December, 2020

لوحظ على منصات التواصل الاجتماعي اطلاق دعوات للتظاهر في كافة المناطق الليبية للاحتجاج على قرار مصرف ليبيا المركزي بتحديد سعر الدولار الامريكي امام الدينار الليبي.

ويقول العديد من المدونين من مختلف شرائح المجتمع الليبي ان هدف هذا القرار هو مزيدا من الاذلال والافقار للمواطن الليبي الذي يعاني على كافة الاصعدة وستسحق الطبقة الوسطى.

واعلنت العديد من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك وتويتر ) بان هذه المظاهرات ستنطلق يوم 25 ديسمبر الجاري ستعمل الى اسقاط كافة الرموز في المشهد السياسي والاقتصادي.