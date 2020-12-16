المرصد السوري: ملف المرتزقة السوريين في ليبيا معلق من جانب الحكومة التركية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، عن توقف عودة المرتزقة السوريين من ليبيا منذ أكثر من شهر.

وتساءل المرصد السوري، في بيان له، حول أسباب بقاء المرتزقة في ليبيا حتى هذه اللحظة؟ لا سيما وقد أسدل الستار عن نفس الملف في حرب القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال المرصد إنه بالرغم من التوافق الليبي الليبي وتوقف العمليات العسكرية إلا أن عملية عودة المرتزقة السوريين من ليبيا متوقفة منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، مؤكدا أن ملف المرتزقة الذين أرسلوا إلى ليبيا لا يزال معلقًا من قبل الحكومة التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قدم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام مرتزقته في ليبيا، 18 شهرا إضافيا.

وكان المرصد السوري قد كشف في منتصف نوفمبر الماضي، أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدًا أن من بينهم أطفالا أقل من 18 عاما وصل عددهم إلى 350 طفلا.

وأضاف المرصد أن 10 آلاف و750 مرتزقا عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، مؤكدًا تواجد حاليًا 10 آلاف آخرين من الموالين لتركيا، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

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