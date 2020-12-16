الأغا: بيان تعديل سعر الصرف كان بعيدا عن روح التفاؤل بالنسبة للمواطنين

قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، الأربعاء، إن صياغة البيان بشأن تعديل سعر الصرف كانت بعيدة عن روح التفاؤل والإيجابية لدى المواطن الذي شابه الغموض والظلامية.

وأضاف الأغا في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن سعر الـ 4.48 دينار ليبي مقابل الدولار هو سعر البداية، مبينا أنه سيتم انخفاضه تدريجيا خلال مدد زمنية ليست بالطويلة وفق إجراءات ومتابعة للوصول إلى السعر النهائي، لافتا إلى أن ذلك حسب معلوماته التى استمدها من خلال نقاشه مع محافظ المصرف المركزي البيضاء، علي الحبري، الأيام الماضية حول آلية التعديل والخطة المعتمدة .

وأكد الأغا أنه سيتم ضخ العملة لجميع المصارف بدون قيود تعجيزية تمكن المصارف من فتح الاعتمادات وبيع العملة للأغراض الشخصية بكل سهولة ويسر.

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