العقيبي: تعديل سعر الصرف يخدم مصلحة المصرف المركزي فقط دون تقدير العواقب على المواطن والاقتصاد

وصف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، بدر علي العقيبي، قرار تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار بأنه قرار مستعجل وفردي ويهدف لتحقيق مصلحة المصرف المركزي فقط.

وبين العقيبي في تصريح له أن هذا القرار يهدف للتغطية على العجز في البنك المركزي دون تقدير عواقب القرار علي الاقتصاد الوطني ومستوي دخل المواطن وانخفاض القيمة الفعلية للمرتبات.

وأضاف العقيبي أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة برلمانية وفنية لوضع حزمة كاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجذرية، إضافة إلي السياسة النقدية الجديدة للمصرف ومنها رفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين وإستبدال دعم الوقود بدعم نقدي مباشر لكل عائلة .

وشدد العقيبي على أنه لن يتم السكوت على ما يجري داعيا الشعب وممثليه في مجلس النواب للتحرك، لأنه قرار بتغيير سعر الصرف وليس فرض رسوم حكومية كما حدث سابقا.

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