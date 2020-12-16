رشوان: الدينار فقد قوته الشرائية والتجار يسعون للتخلص منه وسحب الدولار

قال الخبير الاقتصادي، عيسى رشوان، إن أغلب التجار في الوقت الراهن يسعون على وجه السرعة من أجل التخلص من الدينار الليبي المكدس وسحب الدولار من السوق.

وأضح رشوان في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن السبب فيما سماه بـ “السعار من أجل التخلص من الدينار” يرجع إلى فقد القوة الشرائية الفعلية للدينار أمام الدولار.

وأضاف رشوان أن السيولة متوفرة لكن بدون قيمة شرائية.

وكان المصرف المركزي، قد أعلن قبل وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه عقد اجتماعا بكامل الأعضاء، لتعديل سعر صرف الدينار ليكون بـ4.48 مقابل الدولار، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد التعديل والعمل به من تاريخ يوم الأحد 13 يناير 2021.

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