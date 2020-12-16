السفير الأمريكي: نرحب بقرار توحيد سعر الصرف

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باتفاق مجلس إدارة المصرف المركزي على توحيد سعر الصرف، مُعربة عن أملها في أن تعطي هذه الخطوة زخما لمحادثات منتدى الحوار السياسي الليبي وإحراز تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها ، طالعته “الساعة 24″، إن السفير ريتشارد نورلاند سافر السفير نورلاند إلى مصراتة اليوم لعقد اجتماعات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير داخلية الوفاق خلية فتحي باشاغا وآخرين للتشاور حول مجموعة واسعة من القضايا في سياق التقدم المُحرز في الحوار الليبي-الليبي، ولتشجيع دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن نورلاند شدد خلال اللقاءات على أهمية أن يجد الليبيون التسويات المناسبة داخل منتدى الحوار السياسي الليبي وتنفيذ خارطة الطريق الانتخابية مع اقتراب الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وفي إشارة إلى أهمية تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تدعم زخم الحوار الليبي-الليبي، حث السفير نورلاند على بذل المزيد من الجهود بما في ذلك خطوات للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار، مثل إعادة فتح الطريق الساحلي.

وأشار البيان إلى أن السفير الأمريكي عقد اجتماعا آخر مع رجال الأعمال في مصراتى، واستمع نورلاند إلى وجهات نظر حول مناخ الأعمال الحالي في ليبيا، والفرص والتحديات المحتملة التي سيواجهونها في الأشهر القادمة.

وأكد البيان أن السفير نورلاند كان مهتمًا بشكل خاص باستطلاع الآراء حول الإصلاحات أو السياسات الممكنة التي يمكن أن تحسّن مناخ الأعمال لدعم الابتكار والشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي.

وعقب زيارته إلى مصراتة، قال السفير نورلاند: “أعلم أنّ الكثير من الليبيين محبطون من وتيرة التقدم في الحوار السياسي وأنهم ما زالوا يواجهون العديد من المصاعب”.

وتابع: أحد أهداف زيارتي هو معرفة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في الحفاظ على استمرار الزخم الإيجابي في الاتجاه الصحيح.

وواصل نورلاند: قطع الليبيون شوطًا طويلاً في غضون أشهر قليلة من عدم الاستقرار والنزاع المسلح وصولا إلى حوار حقيقي ووقف لإطلاق النار لا يزال ساريًا.

وحثّ السفير الأمريكي جميع الليبيين على العمل معًا، وإيجاد حلول وسط مناسبة، ودعم الطريق إلى الانتخابات وإلى ليبيا موحدة ومستقرة وحكومة تكون مسؤولة أمام مواطنيها.

وقرر مجلس إدارة المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من 3 يناير 2021.