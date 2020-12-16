نورلاند من مصراتة: الكثير من الليبيين محبطون

شدد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على أهمية توصل الليبيين إلى تسويات مناسبة في منتدى الحوار السياسي، وتنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة أجراها نورلاند مع عدد من المسؤولين في مدينة مصراتة، بينهم النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بهدف دعم الحوار الأمني والسياسي والاقتصادي.

ووفق بيان للسفارة، فقد حث السفير نورلاند على بذل جهود أخرى بما في ذلك خطوات للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار، مثل إعادة فتح الطريق الساحلي.

وفي اجتماع آخر مع قادة الأعمال المحليين، استمع نورلاند إلى وجهات نظر حول مناخ الأعمال الحالي في ليبيا، والفرص والتحديات المحتملة التي سيواجهونها في الأشهر القادمة، واطلع على الإصلاحات التي يمكن أن تحسن مناخ الأعمال للابتكار والشركات الجديدة والاستثمار الأجنبي.

وأكد نورلاند ترحيب بلاده بإعلان مصرف ليبيا المركزي عن اتفاق بالإجماع بشأن سعر صرف جديد وموحد للدينار، معربًا عن أمله في أن تعطي هذه الخطوة زخمًا للمحادثات الليبية وإحراز تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وبعد زيارة مصراتة، قال السفير نورلاند: “أعلم أن الكثير من الليبيين محبطون من وتيرة التقدم في الحوار السياسي وأنهم لا يزالون يواجهون العديد من المصاعب. كان أحد أهداف زيارتي هو معرفة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في الحفاظ على الزخم الإيجابي.. إنني أحث جميع الليبيين على العمل معًا، وإيجاد الحلول الوسط المناسبة، ودعم الطريق إلى الانتخابات وإلى ليبيا موحدة ومستقرة مع حكومة تكون مسؤولة أمام مواطنيها”.

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