مواقع التواصل الاجتماعي: سعر الصرف الجديد خلق فائضا وهميا على حساب المواطن البسيط

رفض موسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي لسعر الصرف الجديد، وسط دعوات للشعب الليبي بعدم التنازل عن حقوقه، واتهامات للطبقة الحاكمة بنهب ثروات البلاد وتوزيعها فيما بينهم.

و ندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف إلى (4.48)، مؤكدين أن المواطن البسيط هو من سيدفع الثمن فعندما كان السعر ب 1.4 ادعى محافظ مركزي طرابلس أنه يستخدم 18 مليار دولار لتغطية مرتبات الدولة المقدرة ب 24 مليار دينار، رغم أن وزير المالية قد أوضح مؤخرا أن قيمة مرتبات الدولة 19 مليار دينار وليس كم يسوق المركزي لسنوات طويلة.

المعلومات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن المصرف المركزي سيحتاج لـ 4.2 مليار دولار لتغطية مرتبات الدولة البالغة 19 مليار دينار وفقا لوزارة المالية، وتوصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السعر الجديد للدولار خلق فائضا وهميا من بند المرتبات، والتي باتت فعليا لا تواكب زيادة سعر الدولار الجديد والمواطن هو الضحية.

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