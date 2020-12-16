الخارجية الإيطالية ترحب بتعيين” ملادينوف” مبعوثا أمميا إلى ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، الأربعاء، ترحيب بلاده بتأكيد مجلس الأمن الدولي تعيين وزير الخارجية البلغاري الأسبق “نيكولاي ملادينوف” مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها إن ترشيح ” ملادينوف” جاء بدعم قوي من إيطاليا التي روّجت له مع شركائها الدوليين.

وأكد البيان أن إيطاليا تؤكد دعمها الكامل لعمل الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتزامها التام بالعمليات التي تهدف إلى متابعة هدف أساسي لتحقيق استقرار مستدام في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24