انتشال جثث 4 أطفال مهاجرين قبالة السواحل الليبية

انتشلت فرق الإنقاذ في الهلال الأحمر الليبي، اليوم (الأربعاء)، جثث 4 أطفال بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل الليبية.

وقال حسن البي، من الهلال الأحمر الليبي، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «وردنا بلاغ (الأربعاء) بغرق قارب يقل 30 شخصاً قبالة ساحل بلدة المطرد (45 كيلومتراً غرب طرابلس)، وتم انتشال جثث 4 أطفال، ونقلهم إلى مستشفى الزاوية»، وأضاف: «نتوقع استمرار خروج الجثث على ساحل المنطقة».

وتراوحت أعمار الضحايا بين الخامسة والعاشرة، ورصدت بعض الأغطية على شاطئ المنطقة التي قذفت الأمواج الأطفال إليها، ولم تعرف جنسية الضحايا، فيما لا يزال مصير الركاب الآخرين مجهولاً.

وأتى غرق القارب، بعد أكثر من شهر على غرق قاربين يقلان عشرات المهاجرين قبالة سواحل غرب ليبيا، ما تسبب في مقتل نحو 100 شخص.

وأعيد منذ بداية العام الحالي أكثر من 11 ألف شخص إلى هذا البلد الغني بالنفط والغارق في النزاعات، مع وجود «تهديد بتعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاز والإساءات والاتجار بالبشر والاستغلال» وفق المنظمات الدولية.

ورغم انعدام الأمن، تظل ليبيا إحدى الطرق الرئيسية للمهاجرين، الأفارقة في غالبيتهم، الفارين من الفقر والفساد وانسداد الأفق والساعين إلى بناء مستقبل أفضل في أوروبا رغم طول الرحلة ومخاطرها.