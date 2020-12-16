تأسيس الشبكة الليبية للعدالة الانتقالية

من أجل تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وبناء السلام المجتمعي وتعزيز مفاهيم الديمقراطية وترسيخها في الدولة الليبية، انعقد في طرابلس الاجتماع الأول للأعضاء المؤسسين للشبكة الليبية للعدالة الانتقالية.

وتضم الشبكة مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الليبية والتي تهتم بقضايا حماية حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الضحايا بكافة أنواعهم.

وتمحور الاجتماع حول سبل تفعيل الشبكة من حيث التسجيل والإشهار وتشكيل اللجان التنسيقية وتعزيز التعاون الجاد والمثمر بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والدولية.

وتسعى الشبكة لوضع خطط ومقترحات عملية بشأن رفع القدرات في مواضيع العدالة الانتقالية والإلمام بالقوانين المتعلقة بالضحايا وتكثيف برامج التوعية وحملات المناصرة وتوثيق الانتهاكات وتعزيز مبدأ العدالة والمحاسبة على الجميع.

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