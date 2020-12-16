ليبيا الان

أكتيد الفرنسية تبحث تطوير القطاع الصحي في طبرق

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 –خاص  

بحثت وكالة أكتيد الفرنسية للتعاون التقني والتطوير والتنمية، دعم القطاع الصحي ببلدية طبرق، من خلال توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وعقدت الوكالة على مدار يومين اجتماعات موسعة بمقر بلدية طبرق بحضور منظمة الصحة العالمية وقطاع الصحة بالمدينة.  

كما بحثت الوكالة الفرنسية رفع كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة من خلال دورات لتطوير قطاع الصحة بالبلدية، وإجراء صيانة للمباني التابعة للقطاع الصحي حال تطلب الأمر.

وأبدت بلدية طبرق تعاونها التام مع الوكالة الفرنسية لدعم وتطوير القطاع الصحي بالمدينة.

وأجرت الوكالة رفقة أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق جولة تفقدية شملت عيادتي الجهاد والمنارة للاطلاع على آلية سير العمل والاحتياجات التي يجب توفيرها.

 

الوسوم

القطاع الصحي بالبلدية طبرق ليبيا وكالة فرنسية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك