الأغا: سعر الصرف “4.48 دينار” سيخفض خلال مدة قصيرة

قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، إن صياغة بيان تعديل سعر الصرف كانت بعيدة عن روح التفاؤل والإيجابية لدى المواطن، والذي قد شابه الغموض والظلامية.

واستدرك الأغا في تدوينة على “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24″، قائلا: “حسب معلوماتي والتي استمدتها من خلال نقاشي مع رئيس المصرف المركزي بالبيضاء علي الحبري الأيام الماضية حول آلية التعديل والخطة المعتمدة، فإن السعر 4.48 هو سعر البداية، وسيتم انخفاضه تدريجيا خلال مدد زمنية ليست بالطويلة وفق إجراءات ومتابعة للوصول إلى السعر النهائي”.

وأضاف: “سيتم ضخ العملة للجميع المصارف دون قيود تعجيزية تمكن المصارف من فتح الاعتمادات وبيع العملة للأغراض الشخصية بكل سهولة ويسر”.

وقرر مجلس إدارة المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من 3 يناير 2021.