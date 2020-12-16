سبها تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، الأربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن إجمالي العينات الخاصة بفحص فيروس كورونا بلغ 41 عينة، منها 25 حالة سالبة و16 حالة إيجابية.

وأضاف المركز أن الإصابات الـ16 الجديدة منها 15 حالة جديدة وحالة واحدة مخالطة من الغريفة، مبينا أن الـ 15 إصابة الجديدة منها 11 حالة من سبها و3 حالات من القطرون وحالة واحدة من تراغن.

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