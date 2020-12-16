أردوغان: القضايا التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي خلافية سواء في ليبيا أو سوريا لا تتعلق بعلاقاتنا معه

ليبيا – أجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية هاتف ميشيل أردوغان لإطلاعه على معلومات بشأن القمة الأخيرة لزعماء الاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبدوره، أكد أردوغان لميشيل أن تركيا ترى نفسها مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، لافتًا إلى أن كل خطوة إيجابية في العلاقات التركية الأوروبية تعد بمثابة فرصة جديدة لكلا الجانبين.

وأشار إلى سعي بعض الأطراف في الاتحاد لخلق مشاكل مع تركيا بشكل متعمد، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لفتح صفحة جديدة مع الاتحاد.

وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة تخلص الاتحاد الأوروبي من هذه الحلقة المفرغة في أسرع وقت.

كما لفت الرئيس التركي إلى أن بلاده لطالما أعربت عن استعدادها لاستئناف المحادثات الاستكشافية مع اليونان (بشأن الحقوق البحرية شرق المتوسط).

وأردف: “إلا أن الجانب اليوناني يتهرب منها على الدوام من خلال ادعاءات وحجج لا أساس لها من الصحة، كما أنه اتخذ خطوات استفزازية في الأسابيع الأخيرة”.

وزعم أن بلاده تتبع سياسات قائمة على أساس العدل والحق، وتظهر موقفا بناء ونوايا حسنة فيما يخص شرقي المتوسط، مشيرًا إلى أن”اقتراحها لعقد مؤتمر دولي حول القضية ما زال قائمًا.

وشدد على ضرورة عدم تهميش أي جانب خلال ذلك المؤتمر بما في ذلك جمهورية شمال قبرص التركية، مدعياً أن تركيا هي الجانب الساعي على الدوام من أجل حل عادل ودائم في الجزيرة.

وأضاف أن القضايا التي يعتبرها الاتحاد خلافية سواء في ليبيا أو سوريا أو قره باغ،لا تتعلق بجوهر العلاقات بين تركيا والاتحاد”، لافتا إلى أن مبادئ وأهداف الجانبين في تلك المناطق متطابقة إلى حد كبير.

وبيّن أردوغان أن علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي باتت أسيرة المصالح الضيقة لبعض الدول الأعضاء في العامين الأخيرين، معربا عن أمل بلاده للحوار مع الاتحاد الأوروبي مجددًا على أساس المصلحة المتبادلة للطرفين.

الرئيس التركي أوضح أن الطريقة التي من شأنها خلق أجندة إيجابية مثمرة بين الجانبين هي مراجعة اتفاق 18 مارس بشأن المهاجرين، متمنيًا أن يتبع الاتحاد الأوروبي مواقف بناءة وحكيمة تجاه تركيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية