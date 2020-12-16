ناشطون: ما يحدث في البلاد نهب للشعب وتحميله فاتورة السرقات والحروب

قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن ما يحدث في البلاد ما هو إلا نهب للشعب وتحميله فاتورة السرقات والحروب، متسائلين كيف يصل سعر الصرف في البلاد إلى 4.5، بالرغم من قلة عدد السكان وقوة الموارد الاقتصادية الهائلة.

وعقد النشطاء مقارنة بين دولتي ليبيا وتونس من حيث عدد السكان وموارد الدخل وسعر الدولار.

وأشار النشطاء إلى أن دولة تونس التي يبلغ تعداد سكانها 12 مليون نسمة وذات موارد دخل محدودة، ولم يتجاوز سعر الدولار الأمريكي فيها 2.7 دينار.

وأوضح النشطاء أن التعداد السكاني لليبيا 6 مليون نسمة، وأن لديها احتياطيات كبيرة جدا من النفط والغاز مشيرين إلى أنها الاعلى في أفريقيا، مع وجود احتياطي كبير من الذهب والعملة الصعبة.

وتعجب النشطاء من وصول سعر الصرف في البلاد إلى 4.5، في ظل العدد السكاني الضئيل الموارد الاقتصادية الهائلة.

وطالب النشطاء إما زيادة لمرتبات الناس بحيث تتوافق مع زيادة سعر الصرف الجديد، أو دفع المرتبات بالدولار من أجل أن تنتهي مشكلة سعر الصرف.

وكان المصرف المركزي قد قرر في وقت سابق، اليوم الأربعاء، تعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة لكل دينار، أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار ابتداء من الثالث من شهر يناير المقبل.

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