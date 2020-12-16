الوطنية للنفط تدين قيام جماعة مسلحة بمحاولة التدخل في المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة

دانت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء، ما وصفته بمحاولات قيام جماعة مسلحة التدخل في المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة لتسويق النفط.

وحذرت المؤسسة في بيان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن المؤسسة الوطنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أفراد الجماعة المسلحة المتورطة فيما سمته الابتزاز.

وأوضحت المؤسسة أنها على تواصل مع رئاسة حكومة الوفاق ووزارة الداخلية فيها ومكتب النائب العام باعتبارهم جهات الاختصاص ، مضيفة أنها قدمت بلاغات خطية ضد هذه الجهة و أفرادها المتورطين و فضح ممارساتهم السافرة التي يهدفون من خلالها تمرير صفقات مشبوهة من زيوت و غيرها .

كما أعلنت المؤسسة عن استهداف مقرات إحدى الشركات النفطية الوطنية بسيارات مفخخة في نوع آخر من عمليات الابتزاز مؤكدة تواصلها مع الأجهزة الأمنية المنضبطة و المتمسكة بصحيح القانون للتأكد من صحة ودقة هذه المعلومات.

وبينت المؤسسة أنها اتخذت ترتيبات برفع درجة الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر التي تحيط بقطاع النفط الوطني ، ونحمل هذه الجماعة المسلحة مسؤولية المساس بشركات القطاع النفطي وخاصة أنها كانت حاضرة في الهجوم اليائس على المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 23 نوفمبر 2020 .

وبينت المؤسسة أنها لن تدخر جهداً في سبيل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة وذلك على المستويين المحلي والدولي معبرة عن رفضها التام لمثل هذه التصرفات تجاه قطاع النفط.

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