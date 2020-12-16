أبو عرقوب : العصيان المدني هو الرد الأمثل على قرار المصرف المركزي

أكد المتحدث باسم “حراك همة طرابلس” أحمد أبو عرقوب، الأربعاء، ، أن البنك المركزي رفع سعر الصرف 220% عما قبل، مشيرا إلى هذه الخطوة سوف تنعكس سلباً على المواطن الليبي ، داعيا إلى عصيان مدني شامل الأحد المقبل، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

و أوضح أبو عرقوب أن هذا الوضع ذلك سوف يزيد من الأعباء على الأسر الليبية والمهجرين والنازحين لتدني المرتبات، مشيرا إلى أنه سوف يؤثر على ارتفاع أسعار المنتجات والسلع وخفض القيمة الشرائية للمواطنين .

و أضاف أبو عرقوب ، أن كافة الشعارات التي تتردد في ليبيا الأن مثل فبراير و فجر ليبيا أو كرامة و بركان الغضب، كلها شعارات فضفاضة لا قيمة لها، طالما أن ليبيا مُحتلة و بها 10 قواعد أجنبية و 20 ألف مرتزق.

و أضاف أبو عرقوب في تغريدة له عبر صفحته على منصة التغريدات “تويتر” أن الأجنبي استغل اختلاف الشعب الليبي و القتال بين أطيافه للتدخل في الشان الليبي ، مشيرا إلى أن القوى الإستعمارية من مصلحتها استمرار فرقة الشعب الليبي لضمان استمرار وجودهم في ليبيا.

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