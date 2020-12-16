المرصد السوي: أردوغان سيسرع بسحب مرتزقته من ليبيا حال نجاح الحوار

قال رامي عبد الرحمن، مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن التوافق الليبي الليبي من شأنه أن يسرع في خروج المرتزقة السوريين من ليبيا.

وأشار عبد الرحمن، في تصريح إعلامي له اليوم الأربعاء، إلى أن المرتزقة من حملة الجنسية السورية الذين زج بهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى ليبيا، كان عددهم نحو 18 ألفاً.

وأوضح عبد الرحمن أنه عاد من المرتزقة السوريين إلى الأراضي السورية نحو 10750 أحياء وعادت جثث نحو 500 منهم إلى الأراضي السورية، وبعضهم قتل ودفن في ليبيا.

وأكد عبد الرحمن أن أكثر من 7000 مرتزق من حملة الجنسية السورية لايزالون داخل الأراضي الليبية، موضحا أن عملية إعادة المرتزقة متوقفة منذ أكثر من شهر.

وأوضح عبد الرحمن أن هناك المئات الآخرين من المرتزقة السوريين يتم تدريبهم في تركيا للانطلاق إلى ليبيا في حال انهيار الوفاق الليبي الليبي.

وقال عبد الرحمن إذا كانت تركيا لا تعترف بإرسال مرتزقة إلى ليبيا فكيف يمكن أن توافق على آلية لإخراجهم من البلاد، مؤكدا أن أردوغان هو المسؤول الأول عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا.

وألمح عبد الرحمن أنه في حال كشف اللجان الأممية التي تعمل في ليبيا ملف المرتزقة، سيدان أردوغان بتهمة تجنيد مرتزقة سوريين وإرسالهم إلى ليبيا.

وأعرب مدير المرصد السوري عن أمله في أن نجاح والاستمرار في التوافق الليبي الليبي من شأنه أن يسهم في خروج المرتزقة من البلاد بشكل عاجل، حتى لا يدان أردوغان بتهمة إرسال مرتزقة إلى ليبيا.

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