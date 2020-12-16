مسؤول أممي يشارك افتتاح بيت المدينة الثقافي “حوش الكيخيا” في بنغازي

افتتحت بلدية بنغازي مساء أمس الأربعاء بيت المدينة الثقافي “حوش الكيخيا” وذلك بحضور عضوي مجلس النواب إبراهيم الزغيد والهادي الصغير ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني محمود المجبر.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي ببلدية بنغازي أن مشروع صيانة وترميم بيت المدينة الثقافي “حوش الكيخيا” ببلدية بنغازي مُمول من برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)‎) ويُشرف على تنفيذه مكتب المشروعات بالبلدية بالتنسيق مع جهاز المُدن التاريخية.

وأكد البيان الذي طالعته “الساعة 24” أن الهدف من هذا المشروع هو إعادة دور بيت المدينة الثقافي، بحيث يُمكن من خلاله تفعيل النشاط الثقافي والفني في البلدية.

وشارك في حضور الافتتاح مُمثل عن المصلحة العامة للآثار د. صالح عقاب ومدير عام جهاز المُدن التاريخية نويجي العرفي، وعضو المجلس التسييري للبلدية أحمد الطيرة، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، ومدير جهاز المدن التاريخية فرع بنغازي والي العبيدي والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني إبراهيم المقصبي، ومسؤول برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في بنغازي محمد شنبش، وعدد من الشخصيات المهتمة بالشأن الثقافي في المدينة.

كما شارك في الافتتاح المُمثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نيتو، وذلك عبر الإنترنت.