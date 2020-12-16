صالة جديدة بمطار مصراتة تستثمرها البلدية

استعرض المجلس البلدي مصراتة مع مصلحة المطارات، المشاريع المتعاقد عليها من طرف المصلحة خلال السنة الحالية، والأعمال الجاري تنفيذها بمطار مصراتة الدولي، والتي من أهمها إنشاء محطة ركاب جديدة بالمطار.

وأبرمت لجنة التنمية والاستثمار بالمجلس البلدي اتفاقية تعاون بين بلدية مصراتة ومصلحة الطيران المدني، يتم من خلالها الموافقة على إنشاء صالة مغادرة جديدة بالمطار ، بالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

وسيتولى المجلس البلدي مصراتة -حسب بنود الاتفاقية- جباية الإيرادات المتحصلة من إيجار المكاتب والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم للاستفادة منها في إنشاء الصالة الجديدة والصيانات الدورية.

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