ليبيا الان

صالة جديدة بمطار مصراتة تستثمرها البلدية

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرض المجلس البلدي مصراتة مع مصلحة المطارات، المشاريع المتعاقد عليها من طرف المصلحة خلال السنة الحالية، والأعمال الجاري تنفيذها بمطار مصراتة الدولي، والتي من أهمها إنشاء محطة ركاب جديدة بالمطار.

وأبرمت لجنة التنمية والاستثمار بالمجلس البلدي اتفاقية تعاون بين بلدية  مصراتة ومصلحة الطيران المدني، يتم من خلالها الموافقة على إنشاء صالة مغادرة جديدة بالمطار ، بالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

وسيتولى المجلس البلدي مصراتة -حسب بنود الاتفاقية- جباية الإيرادات المتحصلة من إيجار المكاتب والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم للاستفادة منها في إنشاء الصالة الجديدة والصيانات الدورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك