العكروت: سعر الصرف الحقيقي لن يقل عن 4,60 بعد إضافة الخدمات المصرفية

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، إن سعر الصرف المعلن “4,48 ” ليس هو السعر الحقيقي الذي سيدفعه المواطن.

وأوضح العكروت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن سعر الصرف الحقيقي لن يقل عن 4,60 أو 4,65.

وأكد العكروت أنه سوف يتم إضافة الخدمات المصرفية والعمولة والضريبة.

وكان المصرف المركزي قد قرر في وقت سابق، اليوم الأربعاء، تعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة لكل دينار، أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار ابتداء من الثالث من شهر يناير المقبل.

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