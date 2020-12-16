الرقابة الإدارية بالنواب تناقش إصدار تقريرها السنوي

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ناقشت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب التجهيز لإصدار التقرير السنوي لسنة 2019 والمراحل التي وصل إليها ونسبة إنجاز الملفات ذات الطبيعة المستعجلة.

أتى ذلك في اجتماع عقده، الإثنين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، مع مدير الإدارة العامة للرقابة على الوزارات، ومدير الإدارة الفرعية للرقابة على الوزارات، ومدير مكتب التخطيط والمتابعة بالهيئة.

وتناول الاجتماع، بحسب مكتب إعلام الهيئة، سير العمل بالإدارات والمكاتب بالهيئة، حيث استعرض مدير مكتب التخطيط والمتابعة الموقف العام للإدارات العامة والمكاتب في تنفيذ الخطة السنوية.

كما قام باستعراض الجهات التي لم ترد على ملاحظات الهيئة، وكذلك المادة الواردة من إدارة التحقيق والتي سوف يتم تضمينها بالتقرير السنوي.

وخلال الاجتماع، شدد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على استكمال الملفات التي تخص اللجان، وتعزيز المخالفات والتجاوزات التي سوف يتم تضمينها في التقرير السنوي بالمستندات المؤيدة.

ونبّه الحاسي، إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من يخالف القوانين والتشريعات النافذة، وكذلك حيال كل من يمتنع عن التعاون مع الهيئة وأعضائها.