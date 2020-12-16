الشاطر : الحكومة تغطي فشلها على حساب المواطن و تدعي أنه إصلاح

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر، الأربعاء، إن المشكلة ليست في توحيد سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أنها مشكلة متجددة تظهر أعراضها عندما يتعرض الاقتصاد للتكسير بفعل فاعل محدد الهوية.

و أضاف الشاطر في تغريدة له عبر صفحته على منصة التغريدات “تويتر” ، أن هذا الشخص دائما ما يتسبب في إيقاف إنتاج النفط و تصديره ثم تجميد العائدات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعالج سبب المشكلة و إنما تنتج حلول لفشلها من دم المواطن ،لتقول خطوة نحو الإصلاح.

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