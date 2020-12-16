السايح يستعرض مع السفير الإيطالي الاستحقاق الانتخابي الليبي

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استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، الأربعاء، في مكتبه بديوان مجلس المفوضية، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو.

وقال مكتب إعلام المفوضية، إن اللقاء بينهما استعرض استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، الذي تقرر عقده في ختام ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، في 24 ديسمبر من عام 2021.

وأضاف، أن اللقاء استعرض تطور العملية الانتخابية في ليبيا ابتداءً من عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام، وحتى انتخاب مجلس النواب.

وذكر، أن السفير الإيطالي، أشاد بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

ولفتت المفوضية العليا للانتخابات، إلى أن هذا اللقاء أتى في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزيتها لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.