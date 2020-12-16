المرج.. حملة للحرس البلدي على مطاعم المنطقة الصناعية

أكد رئيس مركز الحرس البلدي المرج، العقيد “عطية خطاب” أن الحملة على المحلات والمطاعم مستمرة وبشكل دوري من أجل المحافظة على صحة المواطن وسلامته والتزام أصحاب النشاطات التجارية بالإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .

وقامت دوريات الحرس البلدي المرج -بدروها- بحملات تفتيشية مفاجئة على المطاعم في المنطقة الصناعية ابتداءً من يوم الثلاثاء، بهدف الوقوف علي النظافة العامة والشهادات الصحية للعمالة والمحافظة على صحة المواطن وسلامته.

ورشح عن أولى الجولات من الحملة ضبط عدد من العمالة الوافدة تعمل في بعض المطاعم للمأكولات الشعبية غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة كما أن بعضهم لا يملكون شهائد صحية ولا تراخيص قانونية.

اُاخذت كافة الإجراءات القانونية بالخصوص وإصدار غرامات جزائية ومصادرة المواد المضبوطة والمخالفة للمعايير الصحية وإتلافها، حسب المكتب الإعلامي لفرع جهاز الحرس البلدي المرج.

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