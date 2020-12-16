الخارجية الإيطالية: دعمنا بقوة تعيين ميلادينوف مبعوثا أمميا إلى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن ترحيب بلادها بشدة موافقة مجلس الأمن الدولي على تعيين نيكولاي ملادينوف مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها إن ترشيح وزير الخارجية البلغاري الأسبق جاء “بدعم قوي من إيطاليا التي روّجت له مع شركائها الدوليين الرئيسيين”.

وأضاف البيان أن إيطاليا تؤكد دعمها الكامل والمقنع لعمل الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتزامها التام بالعمليات التي تهدف إلى متابعة هدف أساسي لتحقيق استقرار مستدام في ليبيا.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بحسب البيان عن تقديره الشديد للالتزام الذي قدمته المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي سمحت مهنيتها بإحراز تقدم مهم بشأن الحوار الليبي الداخلي، وفقاً لما نقلتة وكالة” نوفا” الإيطالية.

وقرر مجلس الأمن، أول من أمس الثلاثاء، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك بعد ترشيحه من قبل أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، بعد مرور حوالي 10 أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من نفس المنصب لدواع صحية.