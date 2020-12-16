“المركز الوطني”يواصل دوراته لمكافحة الجائحة

يواصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة طرابلس على مدار يومين دورته التنشيطية التدريبية لفرق الرصد والاستجابة السريعة حول مستجدات جائحة كورونا.

تنتظم الدورة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وتركز على عدد من الموضوعات المهمة حول فيروس كورونا وتهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة الأوبئة التي تحدث على الصعيد العالمي وتعريف المشاركين بأدوات وأنشطة التقصي عن الأوبئة والتعامل معها.

شارك في الدورة “13” عنصراً من فرق الرصد والاستجابة السريعة من الأطباء وفنيي الصحة العامة وفنيي المختبرات ومكافحة العدوى وإدخال البيانات ببلدية بني وليد.. وتضمنت الدورة مناقشات وتدريبات والدروس المستفادة في التعامل والتصدي لفيروس كورونا.

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