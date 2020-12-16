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“المركز الوطني”يواصل دوراته لمكافحة الجائحة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة طرابلس على مدار يومين دورته التنشيطية التدريبية لفرق الرصد والاستجابة السريعة حول مستجدات جائحة كورونا.

تنتظم الدورة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وتركز على عدد من الموضوعات المهمة حول فيروس كورونا وتهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة الأوبئة التي تحدث على الصعيد العالمي وتعريف المشاركين بأدوات وأنشطة التقصي عن الأوبئة والتعامل معها.

شارك في الدورة “13” عنصراً  من فرق الرصد والاستجابة السريعة من الأطباء وفنيي الصحة العامة وفنيي المختبرات ومكافحة العدوى وإدخال البيانات ببلدية بني وليد.. وتضمنت الدورة مناقشات وتدريبات والدروس المستفادة في التعامل والتصدي لفيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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