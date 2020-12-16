نورلاند: ندعم الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل لضمان مستقبل أفضل لليبيين

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نولاند أمس الأربعاء، إنه يشجع الحوار بين الأطراف الليبية.

ونقلت السفارة الأمريكية في ليبيا عن نورلاند قوله إنه يؤيد الحوار المؤدي للانتخابات في شهر ديسمبر المقبل والتي يمكن لها ان تحقق مستقبل أفضل لجميع الليبيين.

وأوضحت السفارة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن نورلاند قد التقى في مصراتة بنائب رئيس الوزراء بحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق ووزير الداخلية المفوض بالحكومة فتحي باشاغا لبحث عدد من القضايا في سياق الحوار الليبي الليبي.

وشدد نورلاند على ضرورة أن يجد الليبيون التسويات المناسبة من خلال الحوار السياسي الليبي، وتنفيذ خارطة الطريق الانتخابية مع اقتراب الانتخابات في ديسمبر المقبل، حاثا على بذل المزيد من الجهود بما في ذلك خطوات للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار، مثل إعادة فتح الطريق الساحلي، وإيجاد حلول وسط مناسبة، ودعم الطريق إلى الانتخابات، مع السعي للوصول إلى ليبيا موحدة ومستقرة وتشكيل حكومة تكون مسؤولة أمام مواطنيها.

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