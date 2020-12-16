ليبيا الان

تعاون الوكالة الأميركية للتنمية مع البرلمان الليبي

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” -عبر تقنية الاتصال عن بعد- مع مدير مكتب الوكالة الأميركية للتنمية في ليبيا “جون بينيل”، برامج الوكالة في ليبيا وأوجه التعاون وآليات التنسيق بين البرلمان والوكالة.

وتحدث “العقوري” عن حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على دعم برامج الوكالة، كما حث على إعطاء الأولوية لدعم مشاريع الشباب والفئات الضعيفة وتطوير قدرات مجلس النواب الليبي ومحاربة الفساد ودعم الإصلاحات التشريعية.

وأكد “بينيل” -من جانبه- على استعداد الوكالة للتعاون مع مجلس النواب الليبي واهتمامها بشكل خاص بدعم جهود الانتخابات، فيما اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق من أجل زيادة حجم برامج الوكالة في ليبيا والاتفاق على أولويات تلك البرامج .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك