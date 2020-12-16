تعاون الوكالة الأميركية للتنمية مع البرلمان الليبي

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” -عبر تقنية الاتصال عن بعد- مع مدير مكتب الوكالة الأميركية للتنمية في ليبيا “جون بينيل”، برامج الوكالة في ليبيا وأوجه التعاون وآليات التنسيق بين البرلمان والوكالة.

وتحدث “العقوري” عن حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على دعم برامج الوكالة، كما حث على إعطاء الأولوية لدعم مشاريع الشباب والفئات الضعيفة وتطوير قدرات مجلس النواب الليبي ومحاربة الفساد ودعم الإصلاحات التشريعية.

وأكد “بينيل” -من جانبه- على استعداد الوكالة للتعاون مع مجلس النواب الليبي واهتمامها بشكل خاص بدعم جهود الانتخابات، فيما اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق من أجل زيادة حجم برامج الوكالة في ليبيا والاتفاق على أولويات تلك البرامج .

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