الحبيب الأمين: الكيانات السياسية الحالية في ليبيا غير شرعية ولا تحسن غير تكريس السلطة وهدر الثروة

قال السفير الليبي السابق لدى مالطا الحبيب الأمين، أمس الأربعاء، إن الكيانات السياسية في ليبيا غير شرعية ولا تحسن غير تكريس السلطة وهدر الثروة.

وبين الأمين في منشور عبر صفحته على موقع “تويتر” أنه كان يعتقد مسبقا أن ليبيا بها دولة تمثلها حكومة مجالس وجنرال، ويمكن مناقشتها في القرارات المتصلة بالاقتصاد والتنمية وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفساد، إلا أنه اكتشف أن هذه الكيانات السياسية ليس لها صفة، ولا يمكن الدخول معها في نقاش لأنها غير شرعية.

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