مصادر عسكرية : انتشار واسع لقوات الوفاق بالقريات

شفت مصادر عسكرية، عن تحشيدات ضخمة لقوات الوفاق و المليشيات التابعة لها في مساحات مفتوحة شمال منطقة القريات بالمنطقة الغربية.

و أضافت المصادر التي فضلت عدم عدم ذكر اسمها ، أن وادي التسليح المعروف بـ دشم التسليح ، الواقعة بين منطقتي القريات و مزدة، يشهد انتشارًا واسعًا للمليشيات و المرتزقة.

و أكدت المصادر، أن هذه المليشيات تتبع أمر ما يعرف بـ المنطقة الغربية،أسامة الجويلي، مشيرة إلى تحركات واسعة أيضًا للمرتزقة في منطقة الحمادة الحمراء، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق على خطوط التماس .

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