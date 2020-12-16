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التكبالي : ليبيا تحتاج التخلص من تركيا و مرتزقتها وليس مبعوث أممي جديد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن ليبيا لا تحتاج إلى مبعوث أممي جديد بعد أن مرت بتجارب سابقة مع 7 آخرين فشلوا في وضع حل للأزمة.

وشدد التكبالي، على أن ليبيا بحاجة إلى حفظ الأمن و التخلص من الميليشيات و تركيا التي تحتل ليبيا، معربا عن مخاوفه من أن يكون دور الدبلوماسي البلغاري في ليبيا إطالة لمدة الصراع وتدويرًا للأزمة التي دخلت عامها العاشر.

و كان مجلس الأمن الدولي قد وافق ، الأربعاء، على اقتراح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا للمنظمة إلى ليبيا ، فيما أفادت مصادر صحفية،بأن الدبلوماسي الزيمبابوي” ريزيدون زيننجا” سيكون منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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