يعمل تحت سلطة ملادينوف.. دبلوماسي زيمبابوي منسقا للبعثة الأممية في ليبيا

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس عيّن دبلوماسيًا افريقيا من زيمبابوي وهو «رايزيدون زينينجا» ليكون منسقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح دوجاريك في إفادة صحفية أن «جوتيريس أعلن اليوم تعيين ريزيدون زينينجا من زيمبابوي في منصب الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ويتعين على الدبلوماسي الإفريقي العمل كمنسق يومي تحت سلطة الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا بعد تمكن ضغوط الولايات المتحدة من تقسيم قيادة البعثة إلى منصبين.

ويأتي ذلك مباشرة بعد موافقة مجلس الأمن الدولي أول من أمس الثلاثاء، على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط. حيث سيحل سابع مبعوث أممي ملادينوف محل غسان سلامة، الذي تنحى عن المنصب ذاته في مارس لأسباب صحية.

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كان مجلس الأمن صوت سبتمبر الماضي على قرار بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وتعديل هيكليتها، بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين من أعضاء المجلس عن التصويت هما روسيا والصين.

ويتعين على المبعوث الاممي الجديد بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وطرد القوات الأجنبية والمرتزقة من خطوط التماس الى جانب تحريك ملفات لجنة العشرة العسكرية ومواصلة ادارة المسار الاقتصادي بهدف تقسيم عادات النفط بشكل عادل بين الأقاليم الثلاث وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة فضلا عن الترتيب لاجراء الانتخابات في موعدها خلال ديسمبر 2021.

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