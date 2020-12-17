العرادي: الأسعار ستنخفض بمجرد بدء تطبيق قرار توحيد سعر الصرف

زعم عضو ملتقى الحوار السياسي، والقيادي بتنظيم الإخوان المسلمين، عبد الرزاق العرادي إن قرار المصرف المركزي بتوحيد سعر الصرف مؤشر على انخفاض الأسعار.

وقال العرادي في تدوينة عبر “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24” إن “السوق لديها القدرة على قراءة الوضع الاقتصادي بشكل ذكي وستنعكس قراءته للأوضاع على الأسعار”، مضيفا: “قطعا الأسعار في المجمل ستنخفض بمجرد بدء بيع العملة الصعبة دون قيود لكافة الأغراض، وبذلك ستتوفر السيولة ويختفي الشح تدريجيا، خطوة ممتازة سيبدأ الجميع في التجهيز لها”.

وادعى: “ما فعله تجار العملة اليوم سيسارعون في التراجع عنه، ابتداء مع منتصف الأسبوع القادم، خاصة مع البدء في الخطوات التنفيذية، أولها إلغاء المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) لقراره بشأن فرض رسوم على بيع العملة، وثانيها دخول إيرادات النفط إلى حسابات في المصرف المركزي، وثالثها استمرار عمل المركزي من خلال مجلس إدارته الموحد… إلخ”.

وقرر مجلس إدارة المصرف المركزي، أمس الأربعاء، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بهذا التعديل اعتبارا من 3 يناير 2021.