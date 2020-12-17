المرعاش : المبعوث الأممي الجديد مرهون بـ سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة

اعتبر المحلل السياسي كامل المرعاش، أنه سيتعين على المبعوث الأممي الجديد الانتظار على الأقل إلى مارس2021 حتى تتضح الرؤية حول سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وبروز معطيات جديدة على المستوى الليبي أو الإقليمي أو الدولي.

و أشار المرعاش، إلى أن ما تقدم يعني أن الملف الليبي سيراوح مكانه لـ6 أشهر أخرى، ولن يحدث اختراق مهم لحلحلة الأزمة، موضحا أن من أهم الملفات التي سيعمل عليها المبعوث الأممي ستكون استمرار رعاية أعمال لجنة 5+5 العسكرية، والمحافظة على وقف إطلاق النار وتطبيق النتائج التي تم التوصل إليها في اجتماعات جنيف. فيما يتعلق بالتواجد الأجنبي في ليبيا، واستمرار تدفق النفط وتقسيم عائداته بشكل عادل بين أقاليم ليبيا الثلاث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24