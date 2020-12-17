شعبة إعلام الجيش: تركيا تستعد لبدء حرب كبيرة في ليبيا

قال عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش عقيلة صابر، أمس الأربعاء، إن تركيا تحشد قواتها بشكل أكبر مما كانت تفعله قبل إعلان اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وبين صابر في تصريح صحفي أن تركيا انتهت من تجهيز قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” وبدأت في تجيهز كل من مصراتة والخمس، لافتا إلى وجود تدريب منذ الثلاثاء بالخمس على الأسلحة الثقيلة مما تسبب في سماع أصوات انفجارات بالمنطقة.

وأضاف عضو شعبة إعلام الجيش أن عدد الجنود والضباط الأتراك في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” بلغ أكثر من 2000 جندي حتى الآن وتم منع الليبيين من دخول القاعدة نهائيا.

وأكد وجود معلومات عن قيام تركيا بتدريب تونسيين وماليين وبعض أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي من مصر وتشاد وسوريا؛ استعداد لبدأ حرب كبيرة في البلاد.

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